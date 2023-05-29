محافظ كفر الشيخ: الدولة تولى المحافظة اهتماما كبيرا بإنشاء مشروعات قومية

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدولة يوليان محافظة كفر الشيخ اهتماما كبيراً، فقد شهدت المحافظة العديد من المشروعات القومية، منها مزرعة غليون، ومحطة كهرباء البرلس، ومصنعي الرمال السوداء، ومتحف كفر الشيخ، وقريبا افتتاح مركز الأورام، مشيداً بالتعاون الكبير بين المحافظة والجامعة في العديد من المجالات، مقدماً التهنئة للدكتورة أماني شاكر، لتعيينها نائباً لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيداً بكافة الفعاليات التي ينظمها المجلس القومي للمرأة من خلال منصبها مقرراً للمجلس بالمحافظة ، بقرى حياة كريمة بمطوبس، بالعديد من القرى من فعاليات، وورش عمل لتعليم عدد من الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وحملات طرق الأبواب، واستخراج بطاقات الرقم القومي المجانية، للسيدات والفتيات وذوي الهمم.

جاء ذلك بحضور خلال انعقاد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، وحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، والمستشار عبدالله غلاب المستشار القانوني للجامعة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ كما شهدت المحافظة أعمال تطوير في كافة القطاعات، بكافة مراكز المحافظة، إضافة لمبادرة حياة كريمة لتطوير 18 قرية و187 تابع، باقامة كافة المشروعات الخدمية في 12 قطاع، إضافة ما تشهده مدينة كفر الشيخ من إقامة وحدات سكنية من خلال التجمعين السكنيين غرب وشرق المدينة يضمان 142 برج سكني، يحتوون على 13 ألف وحدة سكنية، وأنه استقبل المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ، والوفد المرافق له، لمتابعة ما تم انشاؤه من مشروعات خدمية في إطار المبادرة الرئاسية للتطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وسكن كل المصرين، مؤكداً أنه جاري ربط المشروعين بشبكة طرق ومحاور رئيسية، وربطهما بمداخل ومخارج وأحياء مدينة كفر الشيخ، إضافة توفير الخدمات الأساسية بالمجمعين السكنيين، لتحسين جودة الحياة بهما، وما يضمه المجمعين السكنيين من مواقع إدارية ووحدة صحية ومسجد، وغيرهم من الخدمات، أضاف لاقامة المنطقة اللوجستية الجديدة، ومول ومركز التنمية الشبابية وحمام أولمبي، بالقرب من جامعة كفر الشيخ، ومسار العائلة المقدسية والمجمع السكني شرق المدينة، وأنه جاري إنشاء كوبري علوي على مزلقان سخا والثاني على مزلقان محور سعد زغلول، وتم الانتهاء من كوبريين معدنيين، لحل مشكلة التكدس المروري من ناحية المدخل الشرقي للمدينة.

وقال محافظ كفر الشيخ، كما يشهد مصيف بلطيم أعمال تطوير من صرف صحي ورصف، وإقامة المجمعات التجارية، وتطوير المشايات والحمامات على الشاطئ، وتوسعة الطرق، والرصف بالانترلوك للميادين ، إضافة لأعمال التطوير التي شهدتها بوابات المصيف، وأعمال الرصف بشواطىء الزهراء والنرجس والامل، ومنطقة الكورنيش، وتنظيف الشواطئ، وتسوية الرمال، وتمهيدها، وإقامة مشايات، للتسهيل على المصطافين التوجه لشاطئ البحر المتوسط، وخاصة كبار السن، وذوي الهمم، إضافة تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار بداية من ميدان الامل وحتى منطقة الفيروز، وذلك استعداداً لبدء أعمال الرصف بالمنطقة، وتطوير الميادين وتجديد الطوب الفرعوني وتركيب بلاط انترلوك، وزراعة الاشجار، وزيادة المساحات الخضراء، والعناية بالأشجار المزروعة وريها، إضافة لتركيب لافتات إرشادية بشواطئ المصيف.