اليوم السابع
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الإثنين، 29 مايو 2023 05:54 م
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محافظ بورسعيد: مركز خدمة المستثمرين التكنولوجى يتيح فرصا لتوسع الأسواق الجديدة

الإثنين، 29 مايو 2023 05:41 م
محافظ بورسعيد: مركز خدمة المستثمرين التكنولوجى يتيح فرصا لتوسع الأسواق الجديدة محافظ بورسعيد يتفقد مركز المستثمرين التكنولوجى
بورسعيد - محمد فرج

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تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مركز خدمة المستثمرين التكنولوجي والذي تم اقامته بالمنطقة الحرة العامة بالاستثمار، رافقة خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وخالد دياب رئيس الادارة المركزية لمنطقة الاستثمار.

وأشاد محافظ بورسعيد بالتطور التكنووجي الحديث الذي يعمل به المركز، بما يوافق المنظومة الرقمية الذى بدأت خطواتها الأولي بالمحافظة.
 
وأضاف محافظ بورسعيد، أن النظام الجديد يتيح للمستثمرين فرص التوسعات وفتح أسواق خارجية جديدة بالوسائل الإلكترونية الحديثة التي يوفرها المركز.
 
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محافظ بورسعيد يتفقد مركز المستثمرين التكنولوجى
 

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محافظ بورسعيد يتفقد مركز المستثمرين التكنولوجى

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