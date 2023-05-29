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محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الخميس المقبل.. وإعلانها بالمدارس السبت

الإثنين، 29 مايو 2023 10:17 ص
محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الخميس المقبل.. وإعلانها بالمدارس السبت اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة عن موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بالتزامن مع انتهاء الامتحانات وبدء إعلان النتيجة في بعض المحافظات.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة سيعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 رسميا يوم الخميس المقبل الموافق 1 يونيو، وسيتم إتاحتها في المدارس بشكل موحد يوم السبت المقبل الموافق 3 يونيو 2023.

وأشار إلى أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالمحافظة بلغ حوالي 188 ألف طالب وطالبة تم تقسيمهم على 686 لجنة وعدد 2 لجنة للحالات الخاصة على مستوى المحافظة

وأشار إلى أنه يتم حاليا مراجعة وتصحيح أوراق الامتحانات، وفور الانتهاء من أعمال التصحيح واعتماد النتيجة من قبل اللواء أحمد راشد، سيتم الإعلان عن الرابط الرسمي وطرق الحصول على النتيجة للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور.

 

 

 


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