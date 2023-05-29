ضبط نصف طن لحوم يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ضبطت إدارة مباحث التموين بالجيزة، بالتنسيق مع مسؤلي الطب البيطري، نصف طن لحوم يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بثلاجة ل حفظ اللحوم في العمرانية، وتم ضبط مالكها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لرجال مباحث التموين بالجيزة تفيد إدارة أحد الأشخاص، لثلاجة لحفظ اللحوم بدون ترخيص في العمرانية، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتنسيق مع مسؤلي الطب البيطري، تم مداهمة الثلاجة وضبط مالكها، وعثر بحوزته على نصف طن لحوم متنوعة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.