شاهد موهبة شاب كفيف يبدع في العزف على الآلات الموسيقية وعمل مع كبار المطربين

الإسكندرية -أحمد الزغبي

رصدت عدسة "اليوم السابع"، موهبة من محافظة الإسكندرية للشاب بيبو مجدي، 31 سنة، تحدى إعاقته منذ أن فقد بصره في سن الثلاث سنوات، فقام بتطوير موهبته في الإيقاع، ليحتضن شنطة آلته الموسيقية، ويحملها يوميًا من منزله إلى مكان تدريبه دون الشعور بالإرهاق والمعاناة من طول الطريق حتي مكان البروفات اليومية.

وعلى مدار 31 عامًا أصبحت هى طريقته، ونشاط يومي، بعد أن فقد بصره وأصبحت الطبلة رفيقا له كى تضئ له الطريق يستند عليه، وعلى الرغم من معاناة بيبو طوال سنوات عمره بسبب فقدان بصره لكنه عاش حياته يرى الحياة بإحساسه الداخلي في الموسيقي.

قال بيبو مجدي، أنه يحب الطبلة وهى هوايتى، بهذه الكلمات روى بيبو مجدى البالغ من العمر 31 عاما حكايته مع العزف على الطبله وارتباطه به مؤكدا أنه حاصل على ليسانس آداب تاريخ جامعة الإسكندرية، وكانت هوايته مع عزف الطبلة منذ عمر 8 سنوات حتى يحترف العزف على آلات الإيقاع بشكل كبير في عام 2016.

وأضاف بيبو مجدي، أنه فى البداية كان يستمع إلى الكثير من المشاهير علي الإله الطبلة والتدريب بعد ذلك عليها من خلال الاستماع إلي الموسيقي، وأن أسرته كانت لها دور كبير في موهبته فى البداية، وشراء عدد من الإله الطبلة للتدريب عليها ولاتقان العزف بشكل جيد.

وتابع بيبو فى تصريح "اليوم السابع"، أنه بعد ممارسة العزف بشكل كبير لحبة وعشقة لتلك الموهبة، وكانت البداية مع الفنان محمد الحلو فى أحد حفلات وزارة الشباب والرياضة، والفنان احمد شيبة والنجوم الشبابية والتى منها أشرقت ذا فويس، وبعض نجوم الفن، واستكمال أنه لم يتوقف حلمه عند هذه الخطوة، ولكن تطرق في المشاركة مع الفرق الموسيقية في الكثير من الحفلات داخل وخارج محافظة الإسكندرية.

وأشار بيبو مجدي، أن خلال التواجد بالجامعة وممارسة دراسته إلا أن موهبته لم تفارقه إمتاع أصدقائه في العزف على الطبلة، وترديد الغناء مع لحن الطبلة وسط اعجاب زملائه، وجاءت البداية له عندما طلب أحد زملائي المشاركة في حفلة غنائية، وبعدها توالت الحفلات الموسيقية عليه.

وواضح بيبو مجدي، أنه شارك في الكثير من حفلات الموسيقى العربية والعديد من المسابقات على مستوى الجمهورية مع رموز كبيرة، وكان له شرف التواجد بين نجوم كبار وفي بعد الأوقات يقوم بالغناء بناء علي طلب أصدقائه.



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بيبو مجدي موهبة منذ الصغر بالإسكندرية