وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية- فى بيان، أوردته وكالة أنباء (يونهاب)- إنه تم عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الوطنى، فى وقت سابق من اليوم، لبحث المساءلة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية "نحذر بشدة من إعلان كوريا الشمالية عن الأعمال الاستفزازية التي تهدد السلام الإقليمي، ونحثها على السحب الفوري لخطة الإطلاق غير القانونية"، محذرًا من أن كوريا الشمالية ستدفع "الثمن المستحق" وستعاني من "العواقب الوخيمة" إذا مضت قدما في الإطلاق.

يشار إلى أن وسائل الإعلام اليابانية ذكرت أن كوريا الشمالية أبلغت طوكيو بأنها ستطلق صاروخًا فضائيًا يحمل قمرًا صناعيًا، في الفترة ما بين 31 مايو و11 يونيو.

وفي الأسبوع الماضي.. أعلنت بيونج يانج تكملة الاستعدادات لتحميل أول قمر صناعي عسكري للتجسس على صاروخ، مما أثار تكهنات بأنها قد تطلقه في أقرب وقت من يونيو.