الفوائد الصحية لـ "خل التفاح".. أبرزها انخفاض مستويات السكر في الدم

كتبت رانيا عامر

ينتشراستخدام خل التفاح في وصفات الأكلات والحلويات أحيانا، وفي بعض الوصفات الطبيعية للشعر، وكشفت بعض الدراسات الجديدة أن خل التفاح له العديد من الفوائد الصحية أيضا والتي من أهمها أنه يعمل على خفض مستوي السكر في الدم، وذلك وفقا لما نشره موقع Forbes.

ومن جانبه قال الدكتور بوبو بانيني، طبيب أمراض الكبد وطب السمنة في جامعة ييل ميديسن، إنه قد تم منذ سنوات استخدام خل التفاح كجرعة علاجية في تطهير الجروح، والتهاب الحلق وعلاجات البرد ، موضحا أن خل التفاح يتم عمله من خلال تخمير التفاح المسحوق.

الفوائد الصحية لخل التفاح:

1.يخفض مستويات السكر في الدم

اثبتت الأبحاث العلمية المختلفة ، أن استهلاك خل التفاح يمكن أن يؤدي إلى تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم بين الأفراد الأصحاء ومرضى السكري.

2.قد يخفض نسبة الكوليسترول

ثبت أن خل التفاح يقلل من الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار ومستويات الدهون الثلاثية في دراسات صغيرة شملت الحيوانات والبشر.

3.يعمل علي مضادات الميكروبات

قال الدكتور كيري جانز ، اختصاصي تغذية أن خل التفاح يمكن أن يساعد في علاج هذه الأنواع من الالتهابات البكتيرية المميتة ،على الرغم من أنه يجب عليك دائمًا استشارة الطبيب إذا كنت تشك في وجود عدوى.

4. يساعدك خل التفاح على إنقاص الوزن

أظهرت الدراسات الحديثة بان اتباع نظام غذائي صحي يحتوي علي خل التفاح يؤثر علي فقدان الوزن ومستوي الدهون الثلاثية بالجسم .