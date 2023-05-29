المشروع الرياضى "ألف بنت ألف حلم" يشهد تدريبات مكثفة للفتيات بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، العمل فى تكثيف التدريبات البدنية لفتيات 1000 بنت 1000 حلم ، بعد الانتهاء من امتحانات نهاية العام الدراسى الحالى 2022/2023، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وفى هذا الصدد يقول صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، إنه يتم دعم الفتيات ضمن المشروع القومى ألف بنت ألف حلم، فى إطار الدور المجتمعى الذى تلعبه وزارة الشباب والرياضة، من خلال توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام برياضة المرأة وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل الرياضة بالمديرية، وصلاح عز مدير إدارة الرياضة بالمديرية، ومحمود صابر مشرف المشروع، والكابتن حسانى أبو الحجاج، والكابتن شيماء عبد الحاكم مدربين المشروع.

ويضيف صلاح رشوان لـ"اليوم السابع"، إنه يجرى استمرار التدريبات الأسبوعية لمشروع ألف بنت ألف حلم بمحافظة الأقصر، والذى ينفذ داخل ( مركز شباب طيبة العوامية - مركز شباب السلام باسنا - مركز شباب المريس - مركز شباب الحسينات)، والذى يساهم فى نشر الوعى الرياضى لدى الفتيات ويساهم فى تكوين شخصية الفتاة رياضيا وثقافيا واجتماعياً.

وكانت قد شاركت فتيات مشروع "ألف بنت ألف حلم" فى البطولة الودية لخماسى كرة القدم المقامة على ملعب إيجوث بالأقصر، والمشارك بها فريق من محافظة الإسماعيلية، وفريق من أكاديمية ايجوث، وذلك لزيادة الاحتكاك واكتساب الخبرات مع الفرق المختلفة، وزيادة معدل اللياقة البدنية للفتيات، حيث حصل فريق مشروع ألف بنت ألف حلم على المركز الثانى وحققوا الميدالية الفضية وظهروا بمستوى فنى جيد.