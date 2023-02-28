"ألف بنت ألف حلم" يحصدن ميدالية فضية ببطولة كرة القدم الخماسية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر ، عن مشاركة فتيات مشروع "ألف بنت ألف حلم" في البطولة الودية لخماسي كرة القدم المقامة على ملعب إيجوث بالأقصر، والمشارك بها فريق من محافظة الإسماعيلية، وفريق من أكاديمية ايجوث، وذلك لزيادة الاحتكاك واكتساب الخبرات مع الفرق المختلفة، وزيادة معدل اللياقة البدنية للفتيات، حيث حصل فريق مشروع ألف بنت ألف حلم على المركز الثانى وحققوا الميدالية الفضية وظهروا بمستوى فنى جيد.

وأضاف مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن مشروع ألف بنت ألف حلم تابع لوزارة الشباب والرياضة، والذى يستهدف زيادة عدد الفتيات في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية من خلال مشروع (ألف بنت.. ألف حلم )، والذي يزيد من نشر الوعي الرياضي لدى الفتيات، ويساهم في تكوين شخصية الفتاة رياضيا وثقافيا واجتماعيا، حيث ينفذ المشروع داخل ( مركز شباب طيبة العوامية - مركز شباب السلام باسنا - مركز شباب المريس - مركز شباب الحسينات).

وأوضح صلاح رشوان مدير شباب ورياضة الأقصر، أنه يتم تنفيذ مشروع ألف بنت ألف حلم، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، والدكتور محمد عبدالوهاب وكيل الرياضة بالمديرية، وصلاح عز مدير إدارة الرياضة بالمديرية، ومحمود صابر مشرف المشروع وكابتن حسانى ابو الحجاج، وكابتن شيماء عبد الحاكم مدربين المشروع.

وأكد صلاح رشوان، أنه شاركت أيضاً المحافظة من قبل فى المهرجان الرياضى المجمع على مستوى الجمهورية، حيث تمت التدريبات الخاصة بمشروع "ألف بنت ألف حلم"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وقيادات مديرية الشباب والرياضة بالاقصر، والدكتور محمد عبد الوهاب وكيل المديرية للرياضة، وصلاح عز مدير إدارة الرياضة الرياضة، ومحمود صابر مشرف المشروع، ومدربي المشروع الكابتن حسانى أبو الحجاج والكابتن شيماء عبد الحاكم.