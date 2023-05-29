اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 مايو 2023 11:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى وأردوغان يقرران البدء الفورى فى ترفيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء

الإثنين، 29 مايو 2023 10:17 م
الرئيس السيسى وأردوغان يقرران البدء الفورى فى ترفيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء الرئيس السيسى وأردوغان
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث قدم الرئيس التهنئة للرئيس أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيساً لتركيا لفترة رئاسية جديدة، ومن جانبه أعرب الرئيس التركي عن التقدير لهذه اللفتة الطيبة من السيد الرئيس.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسان أكدا على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، واتفقا على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين، وفي ذلك الإطار قرر الرئيسان البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.

السيسي

السيسى

اردوغان

تركيا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة