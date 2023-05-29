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التنمية الصناعية: مد مهلة 6 أشهر للمشروعات المتعثرة هدفه مساعدة المستثمرين

الإثنين، 29 مايو 2023 08:56 م
التنمية الصناعية: مد مهلة 6 أشهر للمشروعات المتعثرة هدفه مساعدة المستثمرين محمد عبد الكريم
كتب محمد شعلان

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أكد المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن قرار استمرار العمل بالقرار رقم 133/ 2023 والخاص بمنح حوافز وتيسيرات للمشروعات المخصص لها أراضي ووحدات صناعية، ومد فترة تقدم المستثمرين 3 شهور جديدة، هدفه التيسير على المستثمرين وليس جمع رسوم وغرامات.
 
وأشار محمد عبد الكريم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إلى أن القرار صدر منذ أربع شهور، وتم العمل به وفي أصحاب مشروعات استفادت بالمهلة المجانية، قائلا: "لما لقينا اقبال ويؤثر ايجابي تم مد المهلة 3 شهور ليصبح 6 شهور ورفع الغرامات بنسبة 75% بشرط الناس تستكمل أعمالها".
 
وتابع: "قرار 6 أشهر مهلة مجانية للمشروعات يساعد الناس على تحويل أموالهم واستكمال مشروعاتهم وهذا القرار مفتوح ونجدد عشان نعطي فرصة لكل اللي عايز يتقدم، والهيئة العامة للتنمية الصناعية هدفها التيسير على المستثمرين، وتوفير فرص عمل وأيد عاملة".
 

المشروعات

الاستثمار في مصر

هيئة التنمية الصناعية

التنمية الصناعية

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