استرداد "أرض دولة" وإزالة التعديات بحى الصداقة الجديدة في أسوان

أسوان- صلاح المسن

تواصل الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز المحافظة جهودها المكثفة للقيام بالإزالة الفورية لأى تعديات ضمن الموجه الـ 21 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع رفع التراكمات والمخلفات والإشغالات، وتنفيذ أعمال النظافة العامة، وذلك بناء على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المشددة فى هذا الشأن.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالإزالة الفورية لحالة تعد فى المهد على أرض الدولة بمساحة 200 م2 بنطاق حى الصداقة الجديدة ، بجانب قيام المسئولين بحى غرب بناء على ورود بلاغ من المواطنين بالتعامل مع تداعيات العاصفة الترابية التي شهدتها المحافظة أمس، وذلك بتنفيذ أعمال الصيانة والإزالة لأسلاك الإنارة الكهربائية التى تعرضت للقطع نتيجة للعاصفة بكورنيش النيل، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية برفع أحد الأشجار التى تعرضت للسقوط أمس بطريق السماد ، وكذا عمود كهرباء ، وتم التعامل عن طريق شركة الكهرباء بحضور الفنيين بالحى ، ونائب رئيس المدينة ، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بمتابعة أعمال القافلة الطبية التى تم تنظيمها أمام الوحدة الصحية بالقراريش التابعة لقروى العباسية ، والتى ضمت كافة التخصصات الطبية والعلاجية ، لتوفير هذه الخدمات الصحية لأهالى القرى بالجودة المطلوبة.

من ناحية أخري، كان قد أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ21 لإزالة التعديات، والتى كانت قد بدأت 29 أبريل الماضى واستمرت حتى 19 مايو الجارى، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، وضمن الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل صور التعديات.

وأكد آمنة في بيان ، أن الوزارة تابعت على مدار مدة المرحلة الأولى من الموجة 21 تنفيذ الجدول الزمنى المستهدف والذى أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدى على الأراضى المستردة مرة أخرى خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية للدولة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقًا مع لجنة استرداد أراضى الدولة وباقى الوزارات المعنية لإزالة أى تعديات يتم رصدها والتصدى بكل حزم لكل أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعدم السماح بأية مخالفات جديدة.