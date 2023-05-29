إنتاج 30 مليون بيضة سنويا وبيعها بسعر منخفض.. أبرز معلومات المشروع بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

حرص اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على الاجتماع بمجلس إدارة مشروع الـ 30 مليون بيضة بمنطقة أبو زعبل بالخانكة، وذلك لتذليل العقبات على أرض الواقع، وبحث سُبل التعاون لزيادة الإنتاجية والاستغلال الأمثل بزراعة المساحات ومتخللات الأراضي بالمشروع، في إطار حرص المحافظة على دعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة، ويأتي هذا الاجتماع في ضوء ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض أسعار البيض.

وجاءت أبرز المعلومات حول المشروع بالخانكة، على النحو التالي:

- تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع حوالى 30 مليون بيضة فى العام الواحد.

- ويتكون المشروع من مصنعين للأعلاف ويصل طاقة كل منهما 5 آلاف طن سنويا.

- ويشمل المشروع "2 عنبر تربية + 6 عنبر إنتاج" طاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر.

- يساهم فى بيع دجاج الأمهات وبيض المائدة بسعر مناسب للمواطنين.

- يضم المشروع مبنى إداري واستراحات وسكن إداري للعاملين بالمشروع.

- يضم المشروع أيضا محطات لتفريغ البيض وفرزه وفرز حرق النافق، وغرف محولات الديزل وغرف الملابس والمخازن.

- يحتوى المشروع على أكثر من 20 فدانا سيتم زراعتها بزراعات لا تضر بقطيع الدواجن لزيادة استثمارات المشروع وتعظيم الاستفادة.

- جار تطوير مصنع الأعلاف لزيادة الطاقة الإنتاجية له.

- المشروع يستهدف تربية السلالات ذات الجودة العالية واستخدام أحدث الأساليب في تربية الدواجن لتعظيم الاستفادة.

- جامعة بنها تجري دراسة جدوى تفصيلية بآليات المرحلة القادمة.