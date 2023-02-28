محافظ القليوبية: تنسيق بين مشروع الـ30 مليون بيضة والغرفة التجارية للبيع بأسعار مخفضة

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية ب مشروع الـ30 مليون بيضة ، وحديقة نسمة بمدينة الخانكة، والذي تم تطويرها لتكون متنفسا لمواطني المدينة ضمن خطة المحافظة للتوسع في المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار.

وتفقد المحافظ، في بداية الجولة، مشروع الـ 30 مليون بيضة وذلك لمتابعة المشروع والاطمئنان على سير العمل به، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة، موجهًا بضرورة بيع البيض بأسعار مناسبة إسهامًا من المشروع في رفع العبء عن كاهل مواطني المحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة تهتم اهتماما بالغا بهذا المشروع الحيوي ومتابعته من خلال أعضاء مجلس الإدارة في هذا المجال سواء من الزراعة أو الطب البيطري، وانعكس ذلك على جودة الإنتاج الذي ينتجه المشروع وتربية السلالات الجيدة.

كما وجه المحافظ، رئيس مجلس إدارة المشروع بالتنسيق مع الغرفة التجارية لتوزيع البيض في المعارض التي تقيمها المحافظة للمواطنين لبيع البيض بأسعار مخفضة أقل من مثيلها في الأسواق والماركت، مشيرا إلى أن المشروع هدفه الأول هو دعم المواطن وتوفير المنتج له بأسعار مخفضة وبجودة عالية.

كما تفقد المحافظ، أعمال تطوير وتأهيل حديقة نسمة بمدينة الخانكة، والتي يبلغ مساحتها حوالي 4 أفدنة، حيث تم الانتهاء من أعمال شبكة الري، بالإضافة إلى دهان البلدورات بداخل الحديقة مع عمل صيانة لأعمدة الكهرباء لإنارة الحديقة من الداخل.

ووجه "الهجان"، خلال الجولة، باستغلال مساحات من الحديقة لإقامة مشروعات استثمارية "تجارية وخدمية وترفيهية"، لخدمة رواد الحديقة، بالإضافة إلى استغلال الأراضي الفضاء أملاك الدولة لإنشاء مشروعات خدمية واستثمارية، كما طلب المحافظ إعداد الدراسات اللازمة لاختيار أنسب المشروعات التي يحتاج إليها المواطنون من خلال الدراسات الميدانية واستطلاع آرائهم والتأكيد على المشروعات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، التي توفر فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات استثمارية تساهم في التطوير الحضري والاقتصادي لتلك المناطق.