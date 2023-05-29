إشارات تدل على نقص الحديد بجسمك.. منها صعوبة البلع

كتبت رانيا عامر

نقص عنصر الحديد بالجسم اصبح مشكلة صحية تتنبأ بخطر الإصابة بالعديد من الامراض منها فقر الدم ، ومسالة النقص ذاتها ترجع الي سؤء النظام الغذائي الذي يتبعه الفرد وانخفاض ملحوظ لبعض المغذيات الضرورية التي يحتاجها الجسم لعمل وظائف خلاياه، بحسب ما نشرته وكالة نوفوستى.

وأكدت الدراسات، أن الحديد هو معدن موجود بشكل أساسي في اللحوم الحمراء ، ووجوده ضروري في الجسم للمساعدة في تكوين الهيموجلوبين، وهو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء. وهذه الخلايا ضرورية لنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

وعندما يفتقد الجسم الكمية الكافية التي يحتاجها من الحديد، تصبح خلايا الدم الحمراء أصغر، وتحمل كمية أقل من الهيموجلوبين، وبالتالي فهي غير قادرة على حمل نفس القدر من الأكسجين.وفي المراحل المبكرة من نقص الحديد، قد لا تظهر أي أعراض لأن الجسم قادر على استخدام أماكن تخزين الحديد مثل العضلات والكبد.ولكن مع تدهور الناحية الصحية نتيجة سؤء النظام الغذائي تظهر حالة فقر الدم الناتجة من نقص معدن الحديد .



أعراض لنقص الحديد تظهر اثناء الوجبات:

- المعاناة من صعوبة في البلع

- اللسان المؤلم

- تغير في حاسة التذوق

- الشعور الخمول



الأطعمة الغنية بمعدن الحديد : - الكبد ،لكن تجنبي ذلك أثناء الحمل.

- اللحم الأحمر

- الفاصوليا والفول والحمص

- المكسرات

- الفاكهة المجففة مثل المشمش المجفف

- دقيق فول الصويا

وقد يكافح بعض الأشخاص، لاستهلاك ما يكفي من الحديد من خلال نظامهم الغذائي، وبالتالي قد تكون هناك حاجة إلى مكملات يومية.