أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة ، والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:

-الطماطم بـ 7 جنيهات

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 7 ‎جنيهات

‏-البصل الأبيض ب 14.75جنيه.

‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر ب 14.75جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الكوسة 8 جنيهات

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 10.5جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 10 جنيهات .

الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.

بامية 30 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه. .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 6 جنيهات

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 15 جنيها.

‏‎‏‎‏-الليمون بـ 15جنيه.

‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

‏‎‏-الجوافة بـ 21 جنيه .

-الموز البلدى 15 جنيها.