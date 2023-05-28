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وكالة الأنباء الأردنية: تعيين عطوفة المحادين رئيسا للمحكمة الدستورية

الأحد، 28 مايو 2023 03:51 م
وكالة الأنباء الأردنية: تعيين عطوفة المحادين رئيسا للمحكمة الدستورية المحكمة الدستورية فى الأردن
كتب: أحمد جمعة

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أعلنت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، الأحد، صدور الإرادة الملكية بتعيين عطوفة السيد محمد مدالله المحادين رئيسا للمحكمة الدستورية اعتبارا من تاريخ 28 مايو الجارى، وللمدة المتبقية من عمر المحكمة.

كانت الإرادة الملكية الأردنية صدرت بالموافقة على قبول استقالة هشام التل رئيس المحكمة الدستورية من منصبه اعتبارا من تاريخ اليوم الأحد.

وأ صدرت الإرادة الملكية الأردنية بتعيين عطوفة السيد باسل محمد مصلح أبو عنزة عضوا في المحكمة الدستورية اعتبارا من تاريخ 28 مايو الجارى.

 

 

 

 


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