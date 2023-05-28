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وفد هندسى مصرى يصل غزة اليوم لمتابعة المشاريع المصرية لإعادة الإعمار

الأحد، 28 مايو 2023 01:08 م
وفد هندسى مصرى يصل غزة اليوم لمتابعة المشاريع المصرية لإعادة الإعمار
كتب: أحمد جمعة

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أكدت وكالة "سوا" الإخبارية الفلسطينية، الأحد، أن وفد هندسي مصري سيصل غزة اليوم لمتابعة استكمال المشاريع المصرية في القطاع.

وتواصل اللجنة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة تحركاتها المكثفة لتسريع وتيرة العمل داخل القطاع بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كان وكيل وزارة الاشغال فى قطاع غزة، ناجى سرحان قد أكد فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع" أن المرحلة الثانية من إعادة إعمار قطاع غزة والتى تنفذها اللجنة المصرية تسير على قدم وساق.

وكشف وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة ناجي سرحان، تطورات العمل بالمدن السكنية المصرية في القطاع، ومشروع توسعة شارع الرشيد في مخيم الشاطئ غربي المدينة.

وقال "سرحان": إن العمل في المدن السكنية المصرية يسير بانتظام، وانتهينا من إنشاء بعض العمارات وتبقت لها مرحلة التشطيب"، وأضاف "أما العمارات الأخرى تتفاوت فيها نسبة البناء"

كانت الحكومة الفلسطينية قد أشادت بدور الفريق الفني الهندسي المصري الذي يشرف على تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء مجمعات سكنية وطرق وجسور ومرافق عامة في قطاع غزة، بالإضافة إلى إعادة بناء ما دمرته الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع في شهر مايو 2021 من أبراج وبنايات.

 

 

 

 

كشف وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة ناجي سرحان، تطورات العمل بالمدن السكنية المصرية في القطاع، ومشروع توسعة شارع الرشيد في مخيم الشاطئ غربي المدينة.

 

وقال سرحان، في حوار صحفي: إن العمل في المدن السكنية المصرية يسير بانتظام، وانتهينا من إنشاء بعض العمارات وتبقت لها مرحلة التشطيب"، وأضاف "أما العمارات الأخرى تتفاوت فيها نسبة البناء"


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