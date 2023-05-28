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نتيجة خامسة ابتدائى وثانية إعدادى بالجيزة متاحة الآن فى المدارس

الأحد، 28 مايو 2023 09:55 ص
نتيجة خامسة ابتدائى وثانية إعدادى بالجيزة متاحة الآن فى المدارس نتيجة خامسة ابتدائى بالمدراس
كتبت - مرام محمد

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بدأت مدارس محافظة الجيزة، منذ قليل، إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول" لطلاب الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي وإتاحتها في كشوف بأماكن واضحة؛ للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
 
وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة حرصها على توحيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع مراحل صفوف النقل وتقسيمها على أيام، ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة لجميع الطلاب وأولياء الأمور فى كشوف بأماكن واضحة داخل المدارس، للتسهيل عليهم ومنع حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية.
 
الجدير بالذكر أن مدارس الجيزة، أعلنت يوم أمس السبت، نتائج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي، وذلك في كشوف واضحة بلوحة الإعلانات داخل المدارس، ومن المقرر إعلان نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي في المدارس يوم غد الإثنين.
 
 
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نتائج صفوف النقل

نتيجة رابعة ابتدائي

نتيجة رابعة ابتدائي في الجيزة

نتيجة صفوف النقل

تعليم الجيزة

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتائج الامتحانات

نتيجة الصف السادس الابتدائي في الجيزة

نتيجة الصف الاول الاعدادي

نتيجة الصف الثاني الاعدادي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

نتيجه الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني

نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني

نتيجة خامسة ابتدائي

نتيجة الصف الثاني الإعدادي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023

نتيجه خامسه ابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي في محافظة الجيزة

نتيجة الصف الثاني الإعدادي في محافظة الجيزة



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