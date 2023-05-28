نتيجة خامسة ابتدائى وثانية إعدادى بالجيزة متاحة الآن فى المدارس

كتبت - مرام محمد

بدأت مدارس محافظة الجيزة، منذ قليل، إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول" لطلاب الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي وإتاحتها في كشوف بأماكن واضحة؛ للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة حرصها على توحيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع مراحل صفوف النقل وتقسيمها على أيام، ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة لجميع الطلاب وأولياء الأمور فى كشوف بأماكن واضحة داخل المدارس، للتسهيل عليهم ومنع حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية.

الجدير بالذكر أن مدارس الجيزة، أعلنت يوم أمس السبت، نتائج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي، وذلك في كشوف واضحة بلوحة الإعلانات داخل المدارس، ومن المقرر إعلان نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي في المدارس يوم غد الإثنين.