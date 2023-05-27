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مدير تعليم الجيزة يتابع امتحانات الدبلومات الفنية فى يومها الأول

السبت، 27 مايو 2023 04:12 م
مدير تعليم الجيزة يتابع امتحانات الدبلومات الفنية فى يومها الأول مدير تعليم الجيزة يتابع امتحانات الدبلومات الفنية فى يومها الأول
كتبت - مرام محمد

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تابع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، والدكتورة صفاء القزاز مدير عام التعليم الفني، وأعضاء الغرفة، امتحانات الفصل الدراسى الثانى "الدور الأول" للعام الدراسي 2022_2023 لطلاب شهادة الدبلومات الفنية بكافة النوعيات والتخصصات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي)، في يومها الأول، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية  بمختلف النوعيات والتخصصات بلغ (23763) صناعي بنسبة حضور 98.18٪، و(3617) زراعى بنسبة حضور 98.39٪، و(24038) تجارى بنسبة حضور 97.83، و(3787) فندقي بنسبة حضور 97.83٪، موزعين على 195 لجنة.
 
وأكد مدير المديرية أن غرفة العمليات بالمديرية تتواصل مع غرف عمليات الإدارات التعليمية وتعمل على مدار اليوم لحل أى مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا.
 
وأشار أنه تم تخصيص 48 استراحة على مستوى مدارس إدارات تعليم الجيزة بعدد 20 إدارة تعليمية منها 28 استراحة مخصصة للرجال وعدد 20 استراحة للسيدات مخصص لهم عدد 1086 سرير كاملة التجهيزات مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان والاستراحات.
 
وأكد مدير تعليم الجيزة، توافر عدد 2 (خدمات معاونة) لكل استراحة للعمل على التطهير والتعقيم مع التأكيد على التهوية والإضاءة الجيدة.
 
وشدد مدير المديرية بعدم اصطحاب الهاتف المحمول حتى وإن كان مغلقا حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس وتنظيف دورات المياة يوميًا وعقب الانتهاء من اداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة.
 
 
 
 
 
 

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