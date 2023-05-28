مصرع عامل بطلق نارى بدشنا فى قنا

لقى عامل مصرعه، اليوم الأحد، بعد إصابته بطلق ناري، بقرية أبو دياب شرق في دشنا شمالي قنا، وتم نقله إلى المستشفى.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع عامل بعد إصابته بطلق ناري، وتبين مصرع فايز.أج، مقيم قرية أبودياب شرق بدشنا، بسبب خلافات على قطعة أرض.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

