مصرع موظف خلال مشاجرة بسبب خلافات على الميراث في قنا

لقى موظف مصرعه، اليوم الأحد، بسبب خلافات على الميراث بقرية نجع عمران، في مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع علي.أ ، 47 عاما، موظف، بسبب خلافات على الميراث بقرية نجع عمران التابعة للغربي بالسلامية بنجع حمادي، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط الجناة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، فيما تم تكليف وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

