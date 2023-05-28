اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 مايو 2023 10:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع موظف خلال مشاجرة بسبب خلافات على الميراث في قنا

الأحد، 28 مايو 2023 09:58 م
مصرع موظف خلال مشاجرة بسبب خلافات على الميراث في قنا جثة - أرشيفية
قنا- صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى موظف مصرعه، اليوم الأحد، بسبب خلافات على الميراث بقرية نجع عمران، في مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع علي.أ ، 47 عاما، موظف، بسبب خلافات على الميراث بقرية نجع عمران التابعة للغربي بالسلامية بنجع حمادي، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط الجناة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام،  فيما تم تكليف وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.
 

 

 

مصرع موظف

خلافات بقنا

قرية نجع عمران

امن قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة