اليوم السابع
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محافظ مطروح يعلن فتح الشواطئ العامة لاستقبال المصطافين أول يونيو المقبل

الأحد، 28 مايو 2023 07:43 م
محافظ مطروح يعلن فتح الشواطئ العامة لاستقبال المصطافين أول يونيو المقبل المحافظ خلال جولة ميدانية على الكورنيش
أحمد الزغبي

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أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه سيتم فتح شواطئ مطروح العامة لاستقبال روادها من المصطافين أول يونيو، مع استمرار متابعة الجاهزية بالشكل اللائق لاستقبال روادها من زائرى وأهالي المحافظة.

جاء ذلك خلال قيام محافظ مطروح، بجولة ميدانية بكورنيش مدينة مطروح، يرافقه العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، ومحمد مصطفى نائب رئيس المدينة وعاطف مرضى صاحب شركة تنفيذ أعمال رفع كفاءة الكورنيش، وشدد محافظ مطروح على منع أى إشغالات تحجب رؤية البحر خاصة غرب الكورنيش.

ووجه محافظ مطروح، بالإسراع في إنهاء أعمال الدهانات ورفع كفاءة الكورنيش، وكذلك مراجعة كفاءة دورات المياه بالشواطئ، وكذلك متابعة توزيع صناديق تجميع القمامة على الكورنيش مع  اول يونيو ،ومراجعة أغطية أعمدة الإنارة العامة وإنارة الكشافات.

كما شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أعمال تسوية الرمال بشاطئ منطقة الليدو، مع إزالة المخلفات بالشاطئ لظهوره بالشكل اللائق.

 

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