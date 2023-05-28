محافظ مطروح يوجه بسرعة إنهاء مد شبكة الغاز الطبيعى بالكيلو 7 وعزبة السادات

أحمد الزغبي

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، بالإسراع فى إنهاء أعمال مد شبكة الوصلات المنزلية، بمناطق الكيلو 7 وعزبة السادات، لمد شبكة الغاز الطبيعي وأعمال الرصف، وتيسير وصول مزيد من الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم، برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبحضور العميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، والمهندس محمد العشري مدير عام مديرية الطرق، والمهندس عمر محمد رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمرسى مطروح ومهندسي شركات الغاز وجهاز تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي .

كما وجه محافظ مطروح، بتشكيل لجنة معاينة للمواقع التى تم الانتهاء من مد شبكة الوصلات المنزلية ،بواقع 4 كم حتى الان لتسليمها لشركة الغاز لبدء مد شبكة الغاز الطبيعي، وموافاة الشركة بخطة الرصف للعام القادم 2023 -2024 ، وكذلك تحديد المواقع التى لم تنتهى بعد للإسراع فى توصيلها ،كذلك توصيل شبكة وصلات التشغيل بعمارات الكيلو 7 والانتهاء منها مع التنبيه على الأهالي بمراجعة شبكة وصلات الصرف الصحي داخل العمارة لمنع الاضرار البيئي والصحي من تسرب مياه الصرف على الجدران واسفل العمارات.