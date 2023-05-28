اليوم السابع
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كنائس زويلة: صندوق الأسرار الأثري يحتوي على رفات البطاركة والآباء والراهبات

الأحد، 28 مايو 2023 08:01 م
كنائس زويلة: صندوق الأسرار الأثري يحتوي على رفات البطاركة والآباء والراهبات المهندس مينا إبراهيم، عضو لجنة أصدقاء كنائس زويلة الأثرية
كتب: محمد الأحمدى

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قال المهندس مينا إبراهيم، عضو لجنة أصدقاء كنائس زويلة الأثرية، إن صندوق أسرار زويلة الأثري يحتوي على رفات البطاركة والآباء والراهبات، مشيرًا إلى أن التاريخ الكنسي يذكر وجود مدفن للبطاركة بكنيسة القديسة العذراء مريم بحارة زويلة. 
 
وأضاف عضو لجنة أصدقاء كنائس زويلة الأثرية، أن الكنيسة كانت مقرًا للكرسي البطريركي لمدة 360 سنة، منذ عام 1300 إلى 1660 ميلاديًا، لعدد 23 بطريرك.
 
وأوضح أن كتاب السنكسار عن سيرة البابا يؤنس الـ13 البطريرك الـ94، يؤكد دفنه في كنيسة القديسة العذراء مريم بحارة زويلة.  
 
وتحكي الراهبة طماف مريم، رئيسة دير القديسة العذراء مريم السابقة، وأمهات الدير، أنه في خمسينيات القرن الماضي، قام ناظر الكنيسة مترى خرستو، بالبحث عن رفات الآباء وإخراجها من أرضية الكنيسة، ووضعها فى ذلك الصندوق.
 
وأكد عضو لجنة أصدقاء كنائس زويلة الأثرية، أنه منذ هذا التاريخ والمياه تتفجر من أرضية وحوائط الكنيسة ولا تتوقف، موضحًا أن نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل قام بوضع تلك الرفات فى أنابيب خاصة عام 2009م، ماعدا جمجمة غامضة ظلت منفردة فى الصندوق.
 
وقام قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عام ٢٠١٦ بافتتاح مزار الآباء البطاركة مكان المدفن القديم.
 
وتقوم الكنيسة اليوم بإخراج الجمجمة الغامضة من الصندوق القديم ووضعها في صندوق زجاجى ليتبارك بها الزوار.
 
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

كنائس زويلة الأثرية



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