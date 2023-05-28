اليوم السابع
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بدء احتفالية كنائس زويلة الأثرية بذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر

الأحد، 28 مايو 2023 07:33 م
بدء احتفالية كنائس زويلة الأثرية بذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر احتفالية كنائس زويلة الأثرية بذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر
كتب : محمد الأحمدى

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بدأت منذ قليل، الاحتفالية التي تنظمها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بكنائس زويلة الأثرية بحي الجمالية، بالقاهرة، بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، وسط حضور كبير من الشخصيات العامة ومسئولي وزارة السياحة والآثار وأعضاء مجلس النواب والأحزاب والآباء الكهنة وشعب الكنيسة.
 
وترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، الصلاة فى بداية الحفل.
 
ويتضمن برنامج الاحتفالية موكبا لفريق الكشافة وهم يرفعون علم مصر، ويحملون صندوق أسرار زويلة، فيلمًا تسجيليًا عن الآباء البطاركة لزويلة، وترانيم عن رحلة العائلة المقدسة ومكانة زويلةعبر التاريخ ، ثم يزور الحاضرون صهريج العائلة المقدسة ومتحف البطاركة الموجودين بالكنيسة.

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

العائله المقدسه



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