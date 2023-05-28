فلاديمير بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية



وفي رسالة تهنئة إلى إدارة الحدود، وهي فرع من جهاز الأمن الاتحادي الروسي، في عطلة يوم حرس الحدود، قال بوتين إن مهمتهم تتمثل في "تغطية موثوقة" للخطوط في محيط منطقة القتال.



وتصاعدت حدة الهجمات داخل روسيا في الأسابيع القليلة الماضية، لا سيما باستخدام طائرات مسيرة على مناطق على طول الحدود، لكن أيضاً في عمق البلاد على نحو متزايد، بما في ذلك خط أنابيب نفط شمال غربي موسكو، السبت.