اليوم السابع
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الأحد، 28 مايو 2023 09:46 ص
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فلاديمير بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية

الأحد، 28 مايو 2023 08:46 ص
فلاديمير بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وكالات

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أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، بتعزيز الأمن على الحدود لضمان تحرك عسكري ومدني روسي "سريع" إلى المناطق الأوكرانية الخاضعة الآن لسيطرة موسكو، وذلك حسبما أفاد موقع الشرق الإخبارى.


وفي رسالة تهنئة إلى إدارة الحدود، وهي فرع من جهاز الأمن الاتحادي الروسي، في عطلة يوم حرس الحدود، قال بوتين إن مهمتهم تتمثل في "تغطية موثوقة" للخطوط في محيط منطقة القتال.

وتصاعدت حدة الهجمات داخل روسيا في الأسابيع القليلة الماضية، لا سيما باستخدام طائرات مسيرة على مناطق على طول الحدود، لكن أيضاً في عمق البلاد على نحو متزايد، بما في ذلك خط أنابيب نفط شمال غربي موسكو، السبت.

 


بوتين

روسيا

اوكرانيا

حرس الحدود



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