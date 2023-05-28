ضبط صاحب ثلاجة بحوزته 77 طن قمح بغرض التداول فى السوق السوداء بالدقهلية

الدقهلية :محمد الحبشي

تمكنت مديرية التموين بالدقهلية ، من ضبط كمية من محصول القمح قبل تداولها فى السوق السوداء بالدقهلية، حيث تقوم مديرية التموين بتيسير حملات متفرقه على مستوى المحافظة لمنع الاحتكار والمضاربة فى السوق السوداء.

توجهت الحملة اليوم الأحد بناحية مركز دكرنس، وذلك تحت إشراف السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين الدقهلية، يرافقه محمد زغلول مدير الرقابة التموينية، مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، ايهاب رجب، عمر حسن من مأمورى الضبط القضائى بالمديرية.

حيث وردت المعلومات لمديرية تموين الدقهلية، بحيازة أحد أصحاب الثلاجات ناحية مركز دكرنس لكمية من القمح المحلى موسم حصاد 2023 بدون تصريح وبقصد إعادة بيعه فى السوق السوداء، وعليه تم ضبط كمية وقدرها 77 طن قمح وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.. وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويؤكد وكيل وزارة التموين بالدقهلية، على استمرار أعمال الرقابة والتفتيش لضبط كل من تسول له نفسه احتكار السلع الغذائية والإضرار بالمواطنين.

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتشديد الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية.



