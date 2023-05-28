شحن 109 آلاف طن كلينكر وتفريغ 6366 طن حديد من ميناءي شرق وغرب بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس فى بيان صادر اليوم عن استمرار شحن خام الكلينكر إلى الأسواق الخارجية وخاصة أوروبا و أفريقيا عبر الأرصفة الجديدة للميناء فقد استقبلت السفينة BULK ECUADOR القادمة من تركيا لتحميل 57 ألف طن من خام الكلينكر إلى أسبانيا .

كما استقبل الميناء السفينة PY THIAS القادمة من ميناء الاسكندريه وذلك لشحن 52500 طنا من خام الكلينكر إلى غانا .

على جانب آخر، استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة LENNEBORG القادمة من ميناء الإسكندرية لتفريغ 6366 طن حديد بالميناء وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ فى حوض البحر المتوسط .

وفي هذا الصدد، تتخذ الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء و عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة .