رئيس "سوهاج الأزهرية" يتفقد أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية

سوهاج عمرو خلف

تفقد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية ل منطقة سوهاج الأزهرية ، اليوم الأحد انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية الأزهرية، حيث تفقد مركزى تصحيح المواد الشرعية بمعهد فتيات سوهاج الإعدادي الثانوي والمواد الثقافية بمجمع الإمام على بن أبى طالب النموذجى الإعدادى الثانوى فتيات.

تابع "حمادى" مع رؤساء المواد انتظام أعمال التصحيح والمخطط الزمنى، لإنهاء الأعمال وشدد رئيس المنطقة خلال زيارته علي ضرورة تحري الدقة واعطاء كل ذي حق حقه والالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد في هذا الشأن، ووعد بالعمل علي تذليل أية عقبات وأنه علي تواصل دائم لتلبية احتياجات مراكز تصحيح الشهادة الإعدادية.

كما حث علي ضرورة تكاتف الجميع والتعاون من أجل العمل علي مصلحة أبنائنا الطلاب، ورافق حمادى خلال جولته ليلى أبو الدهب رئيس مركز التصحيح، وعادل عبد الرحيم مدير إدارة الأمن، وعمر التلمساني العلاقات العامة والإعلام، الأستاذ عارف عضو المركز.