رئيس "سوهاج الأزهرية" يتابع تدريب إداريى المعاهد على مهارات الحاسب الآلى

سوهاج عمرو خلف

تابع الدكتور أحمد حمادى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، انطلاق تدريب المجموعة الرابعة من إداريي المعاهد، على مهارات الحاسب الآلي، والمنعقد بقاعة الحاسب الآلي بمعهد الإمام على بن أبى طالب النموذجى الابتدائي فتيات.

وقدمت ابتسام بهيج عضو الكمبيوتر التعليمى لرئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، شرحاً لمكونات البرنامج التدريبي، والذي أكد بدوره للمشاركين في البرنامج، أن الأزهر الشريف يشهد تطوراً ملحوظاً في التركيز على تحسين مستوى الفرد أيا كان موقعه في العملية التعليمية من خلال برامج تدريبية واسعة تشمل كافة القطاعات ، داعياً كل المنتسبين للمنطقة والمعاهد للتمتع بقيم التميز والسعى نحو الأفضل والرقابة الذاتية النابعة من ضمير واعى مدرك لأهمية العمل داخل منظومة الأزهر الشريف.

جدير بالذكر أن التدريب تنفذه إدارة التدريب التربوي برئاسة الدكتور موهوب عيسى وتحت إشراف الإدارة العامة للتدريب بمشيخة الأزهر الشريف ، ورافق " حمادى" خلال زيارته عادل عبد الرحيم مدير الأمن بالمنطقة ، وشريف الشندويلي عضو فنى التدريب.