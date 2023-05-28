حصاد الذهب الأصفر.. صوامع قنا تستقبل 85 ألف طن من القمح وزراعة 75 ألف فدان

قنا صابر سعيد

ما زالت صوامع محافظة قنا تستقبل محصول الخير لهذا العام، من الزراعات إلى أماكن التخزين مباشرة لتبشر بموسم وفير للعام الثانى على التوالى، حيث احتلت محافظة قنا العام الماضى مراكز متقدمة فى توريد محصول القمح وإنتاجية الأرض، فمنذ شهر بدأت عملية الحصاد ومعها فتحت الصوامع والشون والبناكر أبوابها أمام المزارعين والشركات لتخزين الغلال داخلها ومن تلك الصوامع، صومعة الترامسة التى تتواجد على الظهير الصحراوى الغربى بقرية الترامسة والتى تعد أكبر صوامع محافظة قنا.

وفى مشهد بديع تجد الشاحنات محملة بالقمح على جانب الطريق لتدل على أن الخير لا ينضب بأرضنا وسيشهد هذا العام توريد كميات كبيرة من القمح، وتتكون صومعة الترامسة من 12 خلية وتبلغ السعة التخزينية لها 60 ألف طن قمح وتتبع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وبها غرفة التحكم الآلى والتشغيل والمعمل، وتتمثل عملية استقبال القمح فى فرز القمح وتصنيف درجات النقاوة له من خلال اللجنة المشكلة من مديرية التموين والجهات المختصة، وإصدار بيان بالوزن والتفاصيل، ثم هناك آلية لسداد مستحقات الموردين.

ومساحة الأرض المنزرعة بالقمح هذا الموسم بجميع مراكز المحافظة بلغت 75 ألف و104 فدان، ومن المتوقع تحقيق إنتاجية تصل إلى مليون و352 أردب، كما أن إجمالى ما تم توريده حتى الآن من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة بلغ 82 الف طن و420 كيلوجراما من القمح بـ4 صوامع معدنية، و9 شون، وبنكر واحد، بإجمالى سعة تخزينة تصل إلى 232 الف و805 طن قمح.



قال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، أن محافظة قنا من المتوقع أن تستقبل صوامعها وشونها هذا العام توريد 200 ألف طن، وذلك بسبب جودة القمح الجيدة هذا العام والعوامل الجوية المناسبة، ونجحت خلال موسم توريد القمح العام الماضى فى استلام 173 ألفا و500 طن قمح. لافتًا أن المديرية تنهى تجهيزات 4 صوامع و6 شون، ومركزى تجميع وبانكر قبل بدء موسم توريد القمح.

وأكد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، أن توريد القمح يتم بشكل مستمر وعلى مدار أيام الأسبوع فى صوامع وشون وبنكر مدينة قوص، دون أى مشكلات وبالتنسيق مع الزراعة ومع لجان الاستلام التى تشرف على استلام القمح والتأكد من جودته ودرجة النقاوة الخاصة به، ويمر بشكل مستمر على الصوامع والشون لمتابعة أعمال التوريد.



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