ارتفاع نسبة توريد محصول القمح إلى 297 ألف طن منذ بداية موسم الحصاد فى الدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

تفقد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، المواقع التخزينية المخصصة لإستقبال عمليات توريد القمح موسم 2023 بالمحافظة، وذلك للتأكد من عملية استلام القمح ووجود اللجان في المكلفه بعمليات التوريد في مواقعها.

وأشار وكيل الوزارة، إلى ارتفاع مستوى التوريد لـ 297988 طن من الاقماح موسم 2023، وذلك مع انتظام عملية التوريد في المواقع التخزينية المخصصه للتشوين بالمحافظة، مع التاكيد علي وجود اللجان في عملها بكل مواقع التخزين.

َوأفاد شريف صليب مدير الصيانة بمديرية التموين بالدقهلية، الى ارتفاع جودة القمح هذا العام بنسبة 96% من المحصول بجودة 23.5، مؤكدا أن التوريد وصل الى 1821 طن بنهاية عمل اليوم الجمعة.

وتهيب مديرية التموين بالدقهلية، بالمزارعين، والتجار بالمساهمة في توريد القمح الى أقرب صومعة او شونة، وذلك للمشاركة في الحفاظ على الأمن الغذائي المصري.

ياتي ذلك بناءًا على توجيهات الدكتورعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتكليف الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، بشأن توريد القمح موسم 2023.