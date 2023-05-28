جهاز دمياط الجديدة يتصدى للاعتداء على مرفق المياه بإجراءات صارمة

دمياط معتز الشربينى

وجه المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة ، لجنة لمواجهة توصيلات المياه الخلسة، وذلك بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة والإدارات المعنية.

وشنت حملة مكبرة لضبط وصلات المياه الغير قانونية وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 166 محضرا لأصحاب الوحدات السكنية بسكن مصر ، موقع 2 وعدد 4 محاضر بالمنطقة المركزية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وأكد رئيس الجهاز، على ضرورة استكمال اجراءات التعاقد بشكل قانوني حفاظا على مرفق مياه الشرب والصرف الصحي لتشغيل المرفق بكامل قدرتة التشغيلية مع استمرارية عمل لجنة الخلسة، ولن يتم التهاون فى استرداد حق الدولة والحفاظ على مواردها.