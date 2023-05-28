جهاز البيئة بالشرقية يحرر جنحا لمنشآت صناعية فى بلبيس

الشرقية - إيمان مهنى

حررت جهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية 5 جنح لمنشآت صناعية بمركز بلبيس، فى حملات تفتيشية ورقابية مكبرة، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجارى بتراخيص قانونية وبيئية من الجهات المختصة، وكذلك التأكد من التخلص الآمن من النفايات الخطرة وتطبيق القانون على المخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفى هذا الإطار قامت إدارة التفتيش البيئى والمخلفات الصلبة والخطرة بفرع جهاز شئون البيئة بالشرقية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالقاهرة والشرقية وبالاشتراك مع إدارة التموين بمركز بلبيس بتنفيذ حملة مفاجئة للتفتيش على المنشآت الصناعية بمركز بلبيس، وذلك للتأكد من تطبيق تلك المنشآت للاشتراطات البيئية فى التخلص الأمن من المخلفات وعدم الخلط بينهم وعدم وجود انبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة المحيطة، وأسفرت الحملة على ضبط خمس منشآت وتم تحرير جنح لهذه المنشآت.

ومن جانبه، أشار الدكتور مجدى الحصرى رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أن المخالفات التى رصدتها الحملة فى المنشآت التى تم التفتيش عليها تتمثل فى عدم وجود سجل مخلفات خطرة، عدم وجود سجل بيئى، عدم مطابقة غرفة تجميع النفايات للاشتراطات البيئية، عدم فصل المخلفات الخطرة عن المخلفات الصلبة، عدم وجود غرفه للمخلفات الصلبة، انتهاء رخصة تداول المخلفات الخطرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة، وتحرير محاضر ضدهم، وجاءت على النحو التالى، تحرير محضر جنحة لمصنع لتعبئة المنظفات الصناعية رقم (9088) جنح بلبيس لسنة 2023، محضر جنحة لمصنع إنتاج البلاستيك رقم (9089) جنح بلبيس لسنة 2023، محضر جنحة لمصنع انتاج الأدوات المنزلية رقم (9090) جنح بلبيس لسنة 2023، تحرير محضر جنحه لمصنع مواد كيميائية رقم (9091) جنح بلبيس لسنة 2023، محضر جنحة لمصنع خلط وتعبئة المطهرات والمذيبات الكيميائية رقم (9092)جنح بلبيس لسنة 2023.