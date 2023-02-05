جهاز شئون البيئة بالشرقية يحرر 6 جنح لمنشآت صناعية وغذائية بمركز بلبيس

الشرقية - إيمان مهنى

قامت إدارة التفتيش البيئى والمخلفات الصلبة والخطرة بفرع جهاز شئون البيئة بالشرقية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالقاهرة والشرقية وبالاشتراك مع إدارة التموين بمركز بلبيس وشرطة البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية بتنفيذ حملة مفاجئة للتفتيش على المنشآت الصناعية والغذائية بمركز بلبيس وذلك للتأكد من تطبيق تلك المنشآت للإشتراطات البيئية في التخلص الآمن من المخلفات وعدم الخلط بينهم وعدم وجود إنبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة المحيطة ، وأسفرت الحملة على ضبط 6 منشآت وتم تحرير 6 جنح لهذه المنشآت.

ومن جانبه أشار الدكتور مجدى الحصرى رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية أن المخالفات التى رصدتها الحملة في المنشآت التى تم التفتيش عليها تتمثل في "عدم وجود سجل مخالفات خطرة ، عدم وجود سجل بيئى، عدم مطابقة غرفه تجميع النفايات للاشتراطات البيئيه ، عدم فصل المخلفات الخطره عن المخلفات الصلبه ،عدم وجود غرفه للمخلفات الصلبه ، انتهاء رخصة تداول المخلفات الخطره " و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة.

انتاج اعلاف ومركزات رقم (2158) جنح بلبيس لسنة 2023، تحرير محضر جنحة لمصنع إنتاج منظفات رقم (2159) جنح بلبيس لسنة 2023.

تحرير محضر جنحه لمصنع انتاج حلوى رقم (2160) جنح بلبيس لسنة 2023.

تحرير محضر جنحة لمخزن مخصبات زراعية رقم (2161) جنح بلبيس لسنة 2023.

تحرير محضر جنحة لمصنع اعلاف حيوانية رقم (2162) جنح بلبيس لسنة 2023.

تحرير محضر جنحة لمصنع انتاج الكرتون رقم (2163) جنح بلبيس لسنة 2023.