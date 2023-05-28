جامعة الزقازيق تدشن الاختبارات الإلكترونية للطلاب المكفوفين لأول مرة بالجامعات

الشرقية - حمدى عبد العظيم

دشنت جامعة الزقازيق، تطبيق النظام الإلكتروني لاختبارات الطلاب المكفوفين بالجامعة لأول مرة بالجامعات المصرية، وذلك في إطار مشروع متكامل لتطبيق إلكترونى يضم الكتاب الصوتي للمقررات الدراسية والمحاضرات والملخصات الجامعية وإعداد وإشراف مراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، في إطار جهود الدولة وتكليفات رئيس الجمهورية لكافة القطاعات نحو التحول الرقمي ورعاية ذوى الهمم ، وتحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

شارك فى الإشراف على تطبيق الاختبارات الإلكترونية بالجامعة مركز الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة إيمان إبراهيم مدير المركز والدكتورة رشا مصطفى نائب مدير المركز ومركز تقنية الاتصالات والمعلومات بقيادة الدكتور نبيل مصطفى مدير المركز والمدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة - وحدة الشبكات بقيادة د.علي ثروت - ومركز الاختبارات الإلكترونية بقيادة د. ولاء سرحان مدير المركز.

وأبدى الدكتور خالد الدرندلى إعجابه بالتجربة التي تم تطبيقها بالجامعة ، حيث استمع لأراء الطلاب والجوانب الإيجابية التي تم رصدها ومدى الرضا العام لدى الطلاب وذويهم، متقدما بالشكر إلى جميع القائمين على هذا العمل الكبير لخدمة الطلاب المكفوفين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة سبل الرعاية لذوى الهمم.

وأشار رئيس الجامع، إلى حرص الجامعة على توفير كافة سبل الرعاية لأبنائها الطلاب وخاصة ذوى الهمم، كما أكد على أهمية كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل التى تؤهل الطلاب دراسيًا خلال سنوات الدراسة والاهتمام بمستوى الخريج حتى يصبح على مستوى عالي قادر على التعامل مع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

جدير بالذكر أنه قد رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة اليوم الدكتور إيهاب الببلاوي عميد كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل ، حيث أعرب الطلاب عن رضاهم عن تلك التجربة، نظرا لأنها تجربة فريدة ومتميزة تخطت كل عقبات ومعوقات النظام القديم في الإختبارات ومشكلات المرافق المبصر.

وعلى هامش الزيارة اليوم تفقد رئيس الجامعة سير الاختبارات الإلكترونية لكلية الصيدلة عن الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022- 2023 ، والتي عقدت في 4 مقررات للبرنامج العام وثلاثة مقررات لبرنامج الصيدلة الإكلينيكية على مدار فترتين، وذلك بحضور الدكتورة أمل الجندي عميد كلية الصيدلة، الدكتورة حنان النحاس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة نرمين عوني منسق برنامج الصيدلة الإكلينيكية.