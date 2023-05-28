قسم أورام جامعة الزقازيق يناقش استخدام الذكاء الاصطناعى فى علاج السرطان

الشرقية فتحية الديب

قالت الدكتورة رشا حجاج، رئيسة قسم طب الأورام في جامعة الزقازيق، إن المؤتمر السنوى الثامن لقسم الأورم، ناقش أحدث طرق التشخيص بالأشعة ودور الذكاء الاصطناعي في التشخيص، وكذلك تحليل الباثولوجي والتحاليل الوراثية التي يمكن أن تساعد في استخدام العلاج المناعي والموجه في رسم خطة علاجية خاصة بكل مريض، ودور العلاج الجراحي والإشعاعي والموجه والمناعي في العلاج، وكذلك الحفاظ على صحة العظام مع استخدام العلاج الهرموني،وتابعت أن إن حضور أساتذة وعلماء علاج الأورام من مختلف الجامعات المصرية وكذلك قيادات وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي بمحافظة الشرقية أثرى المؤتمر بالكثير من الرؤى والأفكار التي من شأنها دفع الخدمة الطبية للمرضى وزيادة التعليم المستمر لشباب الأطباء.

وتابعت: أن المؤتمر ناقش الجديد في تشخيص وعلاج سرطان الثدي، وحاضر المؤتمر الدكتور حسين خالد والدكتورة نادية مختار والدكتور محمد جميل والدكتورة مها هلال والدكتور فؤاد أبو طالب والدكتورة مروة العوضي أساتذة طب الأورام، وقدم المؤتمر جوائز لشباب الباحثين في مسابقة لأفضل الأبحاث عن السرطان.

جاء ذلك فى المؤتمر السنوى الثامن لقسم طب الأورام في كلية الطب البشري جامعة الزقازيق،الذى، افتتحه الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، وأقيم تحت رعايته والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري جامعة الزقازيق، بحضور الدكتور حسين خالد أستاذ طب الأورام ووزير التعليم العالي السابق ورئيس شرف المؤتمر، ورئاسة الدكتور فؤاد أبو طالب والدكتورة رشا حجاج رئيسة قسم طب الأورام.