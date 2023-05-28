اليوم السابع
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تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل شاب بكفر الشيخ لدور يوليو

الأحد، 28 مايو 2023 06:00 م
تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل شاب بكفر الشيخ لدور يوليو محكمة- أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قررت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الرابعة"، برئاسة المستشار حسام محمد صالح، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين يوسف عدلي خليل، وحمدي عبد التواب معوض، وسكرتارية محمد خليفة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل "ك.أ.ع"، 27 عاماً، لجلسة دور الانعقاد بشهر يوليو وذلك لمناقشة الطبيب الشرعي بناءً على طلب دفاع المتهمين.

ووجهت جهات التحقيق للمتهمين «ص.ص.إ.ت»، 42 عاماً، و«ا.م.ح»، 40 عاماً، و«أ.ح.م.م»، 23 عاماً، و«م.ا.ر.ع»، 22 عاماً، و«د.ا.ع.ق»، 25 عاماً، تهمة قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك.

وتبين من قرار إحالة المتهمين إلى «الدائرة الرابعة» بمحكمة جنايات كفر الشيخ أن المتهمين أطلقوا أعيرة نارية تجاه المجني عليه الذي وجد مقتولاً بجوار سيارة فيرنا تحمل لوحات معدنية ل أ ع 4652 موديل 2008، ووجدت بالسيارة آثار طلق ناري بالزجاج الأمامي وكذلك الكبوت الأمامي واستقرار إحدى الطلقات بكبوت السيارة، لتُشكل الأجهزة الأمنية فريق بحث تمكن من تحديد وضبط المتهمين.

وحررت بالواقعة محضر حمل رقم 3095 لسنة 2022 إداري مركز شرطة البرلس، وجرى عرض المتهمين على جهات التحقيق، لتقرر عقب انتهاء التحقيقات إحالتهم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ.


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