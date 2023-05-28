جنايات كفر الشيخ تنظر محاكمة 5 متهمين بقتل شاب فى مصيف بلطيم

كفر الشيخ- محمد سليمان

تنظر اليوم محكمة جنايات كفر الشيخ الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار حسام محمد صالح، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين يوسف عدلى خليل، وحمدى عبد التواب معوض، وسكرتارية محمد خليفة، اليوم جلسة محاكمة 5 متهمين بقتل" ك. أ. ع" 27 عاما" له 3 معلومات جنائية يتاجر فى المخدرات حال وصوله إلى ميدان الزهرة بمدينة مصيف بلطيم، عن طريق إطلاق الأعيرة النارية نحوه ليصاب بطلق نارى بالكتف والرقبة ويتوفى فى الحال متأثرًا بإصابته.

كانت جهات التحقيق بمحافظة كفر الشيخ قد أحالت كل من " ص. ص. إ. ت" وشهرته السيد صابر، 42 عاما، سبق اتهامه فى 20 قضية منهم سلاح نارى ومخدرات وسرقة ونشل، ومطلوب فى الجناية رقم 26868 لسنة 2021 مخدرات، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد، وكذلك" ا. م. ح" وشهرته بكته، 40 عاما، متهم بسرقة سيارة، و"أ. ح. م. م" 23 عاما، طالب بأكاديمية بترول بالإسكندرية، سبق اتهامه فى 11 قضية بينهم شروع فى قتل وسرقة، أما المتهم الرابع " م. ا. ر. ع" وشهرته عسلية، 22 عاما، طالب وسبق اتهامه فى سلاح بدون ترخيص، و"د. ا. ع. ق" 25 عاما، وشهرتها دينا المتحور، سبق اتهامها فى قضايا سرقة توك توك ومخدرات وإيصال أمانة.

وتبين من قرار إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات كفر الشيخ إطلاقهم أعيرة نارية تجاه المجنى عليه الذى وجد مقتولا بجوار سيارة فيرنا تحمل لوحات معدنية ل أ ع 4652 موديل 2008، ووجدت بالسيارة آثار طلق نارى بالزجاج الأمامى وكذلك الكبوت الأمامى واستقرار إحدى الطلقات بكبوت السيارة، لتشكل الأجهزة الأمنية فريق بحث تمكن من تحديد وضبط المتهمين.