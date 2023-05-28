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انفجار بركان رينكون دى لا فيجا يتسبب فى غرق كوستاريكا بالرماد الساخن..فيديو

الأحد، 28 مايو 2023 11:09 ص
انفجار بركان رينكون دى لا فيجا يتسبب فى غرق كوستاريكا بالرماد الساخن..فيديو بركان رينكون
فاطمة شوقى

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تسبب ثوران بركان رينكون دى لا فيجا فى كوستاريكا فى انفجار قوى وإطلاق عمود من الغازات والرماد وصل ارتفاعه أكثر من 3 آلاف متر، حسبما ذكرت اللجنة الوطنية للوقاية من المخاطر والانتباه فى حالات الطوارئ.

ويقع بركان رينكون دي لا بيخا داخل الحديقة الوطنية التى تحمل نفس الاسم، ويقع فى مقاطعة جواناكاستى على بعد 170 كيلومترا شمال غرب سان خوسيه، وهو مقصد للسياح.

واطلقت السلطات فى كوستاريكا العديد من التنبيهات والتحذيرات بعد حدوث الانفجار الذى تسبب فى غرق المقاطعة فى رماد ساخن بالاضافة الى الانهيارات الارضية التى تسبب بها.

وأشارت اللجنة إلى أن انفجار البركان أدى أيضا إلى وجود تيارات ساخنة تتجه إلى الجزء الشمالى، ويظل السكان فى هذه المنطقة فى حالة تأهب ويجب أن يظلوا يقيظين بشأن سلوك هذه الروافد خلال الساعات القليلة القادمة.

وطلبت السلطات من سكان البلدات الواقعة على السفح الشمالي للبركان عدم الاقتراب في الوقت الحالي من الأنهار والجداول التي تنحدر منه بسبب احتمال تلوثها بالمواد المنبعثة بسبب ثورانه، مشيرة إلى أنها لم تسجل أي خسائر بشرية أو أضرار في البنية التحتية.

وأضافت اللجنة "نذكر السكان بأن بركانًا يمكن أن يندلع في أي وقت ، لذلك يجب الالتزام بالتوصيات وعدم التسلق أو الاقتراب من المنطقة لأن ذلك سيكون غير قانوني".

ويعتبر رينكون دى لا فيجا واحدا من أكثر البراكين نشاطا فى السنوات الأخيرة فى كوستاريكا مع ثورات دورية كبيرة من المواد المتوهجة والغازات والرماد.

 

 

 


كوستاريكا

بركان

ثوران بركان

رينكون دى لا فيجا



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