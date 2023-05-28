المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين يتفقد معبر قسطل بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تفقد "فيليبو غراندى" المفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يرافقه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، معبر قسطل البرى، اليوم، الأحد، للاطمئنان على الخدمات المقدمة للنازحين السودانيين.

وشملت الجولة التفقدية، الخدمات اللوجستية للقادمين من السودان فى إطار حرص الدولة المصرية لاستقبال الأشقاء السودانيين، ومنها العيادات المتنقلة وسيارات الإسعاف لمناظرة جميع الوافدين من خلال توقيع الكشف الظاهرى فى عيادات الحجر الصحى، والكشف عن أى أمراض معدية، مع زيادة عدد العيادات المتنقلة فى منافذ الوصول، وزيادة أعداد الفرق الطبية فى التخصصات المختلفة، ومضاعفة أعداد فرق الطب الوقائى بأسوان والمناطق الحدودية، واتخاذ إجراءات مشددة فى مواجهة القوارض ونواقل الأمراض، وتفقدوا أيضاً، مراكز الهلال الأحمر واليونيسيف وغيرها من المؤسسات المحلية والدولية.

واستمع المفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لشرح من محافظ أسوان، والذى أكد أن معبر قسطل البرى والذى يستقبل يوميا حوالى ٣ آلاف نازح يوميا من السودان بإجمالى 95 ألف نازحاً حتى اليوم، بالإضافة إلى ما تم استقبالهم من معبر أرقين البرى.

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إن الخدمات يتم تقديمها بالمعابر الثلاثة فى أرقين وقسطل والموقف البرى الدولى بكركر، ومنها الخدمات الصحية حيث شهد الموقف الدولى بكركر بمدينة أسوان توفير سيارتين إسعاف للطوارئ و 5 عيادات متنقلة للفحص الطبى، وكذا الدفع بكميات من أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية من خلال تجهيز صيدلية ثابتة، مع فتح 2 عيادة ثابتة للحجر الصحى لإجراء الكشف الطبى على العابرين، بالإضافة إلى فريق من الجامبيا بكل منفذ لرش وتطهير الأتوبيسات القادمة، وأيضاً وجود فريق من المتوطنة ، وهم مقيمين بصفة دائمة لرش المنافذ لمواجهة القوارض والزواحف، فيما جارى تجهيز عيادة أمراض غير سارية، وكذلك تجهيز عيادة المشورة للحوامل والأمهات بكركر ومحطة القطار.

وأشار، إلى أنه توازى مع ذلك تقديم تدخلات جراحية وعلاجية من خلال صرف علاج لـ 1050 حالة أمراض مزمنة ، و 157 حالة بالعناية المركزة، و120 حالة تم إجراء عملية جراحية لهم ما بين كبيرة ومتوسطة، و 100 حالة غسيل كلوى، فضلاً عن تقديم الدعم النفسى من خلال مؤسسة إنقاذ الطفولة، واليونيسيف بالتعاون مع مديرية الصحة، علاوة على توفير 50 كونتر للقمامة سعة 120 لتر، وتم زيادة عمال النظافة بعدد 30 عامل.

وتابع، "عطية"، أنه بالنسبة لمنفذ قسطل فقد تم توفير 8 سيارات إسعاف طوارئ به، وفتح عيادة ثابتة للحجر الصحى لإجراء الكشف الطبى على العابرين ، وزيادة كميات أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية ، مع توفير 5 عيادات متنقلة للفحص الطبى ، وأيضاً فرق من الجامبيا والمتوطنة ، وكذا الدعم النفسى عن طريق الصحة واليونيسيف ، فضلاً عن توفير 40 كونتر للقمامة سعة 120 لتر ، وزيادة عمال النظافة إلى 40 عامل.

وأوضح، أنه تواكب مع ذلك توفير خدمات متنوعة بمنفذ أرقين منها 3 سيارات إسعاف للطوارئ ، وفتح عيادات ثابتة للحجر الصحى ، وكذا زيادة كميات أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية ، مع توفير 5 عيادات متنقلة للفحص الطبى ، وأيضاً فرق من الجامبيا والمتوطنة ، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسى ، و 50 كونتر للقمامة سعة 120 لتر ، و 40 عامل للنظافة ، وأضاف المحافظ بأنه من بين الخدمات المقدمة أيضاً توفير أكثر من 12 قافلة طبية ، وتوفير 15 ألف شنطة عناية شخصية من خلال الهلال الأحمر واليونيسيف بالمعابر الثلاثة ، مع رفع كفاءة الخدمات ، وإضافة الشاورات ، مع تجهيز مكان لذوى الاحتياجات الخاصة بكركر ، ورفع كفاءة المرافق من خلال توفير سيارات كسح الصرف الصحى و أطقم صيانة وتشغيل ، وكرفانات للصرف الصحى " دورات مياه " ، وكذا 6 سيارات لخدمات المحمول ، مع توفير خطوط مجانية ، وأيضاً سيارة تقوية للشبكات من خلال شركة المصرية للإتصالات ، وخدمات بنكية ، مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى ذلك تم توفير 4 آلاف مقعد داخل 6 قطارات يومياً ، و 6 آلاف وجبة ساخنة وجافة بالمنافذ الثلاثة ، ووجبات للوافدين بمحطة القطار يومياً ، وكذلك منتجات غذائية بأسعار مخفضة فى مناطق إقامة الوافدين.