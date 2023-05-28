سماء ملبدة بالغيوم فى أسوان وفرص سقوط الأمطار لليوم الثانى.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

شهدت محافظة أسوان، لليوم الثانى على التوالى أجواء غائمة بعد أن تلبدت السماء بالغيوم، فى طقس غير مستقر تشهده جنوب البلاد، وتوقع خلاله خبراء الأرصاد تساقط الأمطار.

وبلغت درجات الحرارة اليوم ، فى أسوان، العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، مع زيادة نسبة الرطوبة فى الجو لتصل إلى 25 %، وبلغت سرعة الرياح 23 كم/ ساعة.

وضربت محافظة أسوان أمس، عاصفة ترابية قادمة من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقى، وحجبت الرؤية وأدت إلى تعطل حركة الملاحة فى مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر وكذلك الطرق الصحراوية والسريعة، بالإضافة إلى سقوط أحد أبراج الضغط العالى فى مدينة أبوسمبل جنوب أسوان مما تسبب فى انقطاع الكهرباء.