المؤبد لمتهمين بقتل شخص بمركز البلينا فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "م.ع.ص" و"ا.ف.م" بالسجن المؤبد، لاتهامهما بقتل المجنى عليه"م.ا" بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية الى عام 2021 بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مقتل المجنى عليه بعد العثور على جثته غارقة فى دمائها بسبب إطلاق النار عليه من أسلحة آلية، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بين الطرفين حيث قاما بإطلاق النار على المجنى عليه أثناء استقلاله دراجة بخارية، مما أسفر عن مصرعه فى الحال.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.