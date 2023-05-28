المشدد 10 سنوات لـ 4 أشقاء قتلوا شخصا بسبب خلافات الجيرة فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "ح.ج" عامل و"ح.ج" و"ه.ج" و"ش.ج" بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم لاتهامهم بقتل المجنى عليه "س.س.ا" بأن أطلقوا عليه النار من أسلحة آلية بسبب خلافات الجيرة بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طما عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مقتل المجنى عليه بعد إطلاق النار عليه من أسلحة آلية وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة فقرروا تأديبه وقاموا بإطلاق النار عليه حتى سقط على الارض غارقاً فى دمائه وتوفى فى الحال وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت احالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.