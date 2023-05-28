الصحة العالمية تقدم جوائز الأعمال البارزة في مجال الصحة العامة بالعالم

كتبت أمل علام

احتفلت منظمة الصحة العالمية، في جنيف وخلال الدورة الـ 76 لجمعية الصحة العالمية، بالأشخاص والمؤسسات الذين قدموا أعمالاً بارزة من جميع أنحاء العالم لمساهماتهم البارزة في مجال الصحة العامة.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية: "تحتفي جوائز الصحة العامة لعام 2023 بالأشخاص الذين قدموا مساهمة كبيرة إلى الصحة العالمية، والذين تخطى عملهم نداء الواجب المعتاد، وفي الوقت الذي يواجه فيه العالم العديد من التحديات، فإن كلاً من هؤلاء الأشخاص مصدر إلهام وتذكير بالتقدم الذي يمكن إحرازه لتحسين الصحة والرفاه للجميع، موضحًا أن الاحتفال بالاعمال البارزة يتم عقب اختتام دورة جمعية الصحة العالمية، ويمكن تقديم الترشيحات عن طريق الإدارات الصحية الوطنية في دولة عضو في المنظمة، وقد عيّن المجلس التنفيذي، في دورته 152 والتي عقدت في يناير 2023، الفائزين بالجوائز لعام 2023 على أساس المقترحات المقدمة من لجان الاختيار المخصصة لكل جائزة.

واختير الفائزون السبعة للاحتفاء بدورهم الفريد ومساهماتهم في مجال الصحة العامة في بلدانهم وعلى المستوى العالمي.

وأضاف، ينتمى الفائزون من أقاليم تابعة للمنظمة الأمريكتين، وشرق المتوسط، وجنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ، وهناك 5 فائزين من الرجال، و3 منهم من النساء، وإضافة إلى ذلك، تقود امرأتان المؤسستين الحاصلتين على جائزة عام 2023.

الفائزون بجوائز عام 2023

1.جائزة ساساكاوا للصحة

الفائزان بجائزة عام 2023: معهد نيك سيمونز في نيبال، والبروفيسور فيتشاي تينثافورن من تايلاند.

إن معهد نيك سيمونز هو منظمة غير حكومية تهدف إلى تحسين الرعاية الصحية في المناطق الريفية في نيبال، ومن خلال العمل الوثيق مع وزارة الصحة والسكان في نيبال، قام المعهد بتدريب 7000 مهني طبي في المناطق الريفية (مثل القابلات ومساعدي التخدير)، وهم يقدمون الآن الخدمات التي تشتد الحاجة إليها للمجتمعات المحلية في ظل الافتقار إلى مجموعة كافية من الممارسين العامين والمتخصصين.

وقدم المعهد المعدات الأساسية ووفر موظفين صحيين إضافيين للتخفيف من نقص المهنيين الطبيين في 44 مستشفى، ودعم إعداد خطة عمل لتحسين نوعية الخدمات في أكثر من 100 مستشفى ريفي، وفضلاً عن ذلك، يضطلع المعهد بأنشطة بحثية ودعوية من أجل تشكيل التصوّرات والتأثير على السياسات التي تؤثر على العاملين الصحيين الريفيين ونُظم الرعاية الصحية في نيبال.

والبروفيسور فيتشاي تينثافورن هو رئيس معهد برابوروماراجتشانوك التابع لوزارة الصحة العامة في تايلاند وإحدى المبادرات على مستوى البلاد التي قادها هي سياسة مبتكرة لتعزيز الصحة من أجل المساعدة في معالجة مرض الثلاسيميا، إذ أدّى عمله إلى اعتماد سياسة وطنية فعالة للوقاية من مرض الثلاسيميا ومكافحته، وصمّم أداة اتصال فعالة وطريقة فحص لمساعدة المواطنين على تكييف سلوكياتهم من أجل الوقاية من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسيطرة عليهما، ونتيجة لهذا العمل، اعتُمدت سياسة وطنية ذات أثر إيجابي كبير على عبء هذين المرضين في بلده، وأدى البروفيسور تينثافورن دوراً أساسياً في مواجهة التحدي المتمثل في التوزيع غير المتكافئ للقوى العاملة الصحية، لا سيما في المناطق الحدودية والريفية في تايلاند، وقاد عملية إقامة شراكات مع مدارس القرية من أجل توظيف طلاب المدارس الثانوية وتدريبهم ومساعدتهم على الاستقرار على المستوى المحلي بعد الانتهاء من منهج طبي سريع الوتيرة.

2.جائزة مؤسسة الإمارات العربية المتحدة للصحة

الفائزة على جائزة عام 2023: الدكتورة ماريا أسونسيون سيلفستر من الفلبين..

الدكتورة ماريا أسونسيون سيلفستر، إضافة إلى كونها طبيبة وباحثة مشهورة، هي مدافعة شغوفة عن الرضاعة الطبيعية الحصرية ومؤسّسة منظمة (صحة الأم والطفل) - وهي منظمة فلبينية غير حكومية، واستفادت الدكتورة سيلفستر من خبرتها كممارسة مجتمعية لإجراء البحوث وتصميم بروتوكول للمساعدة في تحسين صحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة، ويصف البروتوكول الرائد الذي أنشأته مجموعة بسيطة من الإجراءات التي يتعين اتخاذها من قبل العاملين الصحيين الذين يقدمون الرعاية للأم أثناء الولادة، وللوليد بعد الولادة، ويساعد هذا البروتوكول، المطبق في جميع بيئات الموارد، على سد فجوة العدالة الصحية في رعاية الأم والطفل، وبالشراكة مع الحكومة الوطنية للفلبين فضلاً عن 17 بلداً في إقليم غرب المحيط الهادئ التابع للمنظمة، أدت الدكتورة دوراً رئيسياً في توسيع نطاق حملة "الاحتضان الأول" للرعاية الأساسية المبكرة للوليد، وهي مجموعة من التدخلات البسيطة التي أوصت بها فعالة من حيث التكلفة أوصت بها المنظمة.

3.جائزة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للبحوث في مجالي الرعاية الصحية للمسنين وتعزيز الصحة

الفائزان بجائزة عام 2023: المركز الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة وغير السارية والوقاية منها من الصين، والدكتورة عبلة محيو السباعي من لبنان

لقد استضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة وغير السارية والوقاية منها، وهو جزء من المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قسماً يركّز على صحة كبار السن منذ عام 2013، ويقدّم البرنامج مجموعة واسعة من البرامج والأنشطة التي تعزّز تعزيز صحة كبار السن، بدءاً من تحسين فهم أسباب المرض والوفيات من خلال الترصد الوطني للأمراض غير السارية، والدراسات الاستقصائية، وسجلات الوفيات، والبحوث، إلى البرامج المصممة خصيصاً لتعزيز محو الأمية الصحية والسياسات القائمة على البينات، وتشمل المبادرات مجموعة أدوات مخصصة لكبار السن، وبناء قدرات 2000 موظف من موظفي الرعاية الأولية، وتم تقديم مشروعاً ابتكارياً لتحسين الصحة العقلية والإدراكية لأكثر من نصف مليون مسن في المناطق الحضرية والريفية سواءً بسواء.



جوائز منظمة الصحة العالمية

وأما الدكتورة عبلة محيو السباعي فهي عميدة كلية العلوم الصحية في الجامعة الأمريكية في بيروت، في لبنان، وقدّمت مساهمة بارزة في صحة كبار السن في لبنان والمنطقة، إذ طوّرت نهجاً شاملاً لتعزيز التقدم في العمر مع التمتع بالصحة، وقادت المبادرة المبتكرة لتسجيل ما يقارب 600 من كبار السن كل عام في جامعة كبار السن في الجامعة الأمريكية في بيروت، إضافة إلى تدريب المهنيين المتخصصين في مجال الصحة العامة، وشاركت في قيادة شؤون دراسة المنظمة التاريخية عن عبء المرض العالمي في لبنان (2000)، وأجرت أول دراسة استقصائية وطنية للأمراض غير السارية وعوامل خطرها، وهو ما أدى إلى توجيه الدعوة ورسم السياسات وتخطيط البرامج لتعزيز الصحة، وبناءً على إنجازاتها العديدة، طورت الدكتورة السباعي "الاستراتيجية الوطنية لكبار السن" في لبنان (2020-2030). وفضلاً عن ذلك، أنشأت الشبكة العربية للشيخوخة ومركز دراسات الشيخوخة، من أجل توفير المنصّات والشبكات والروابط الملائمة بين البحوث والسياسات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

4. جائزة الدكتور لي جونج التذكارية للصحة العامة

الحائز على جائزة عام 2023: الدكتور خورخي فرانسيسكو مينيسيس من جواتيمالا، بعد تعزيز المشاركة المجتمعية في الرعاية في المستشفيات منذ أكثر من 20 عاماً، أنشأ الدكتور خورخي فرانسيسكو مينيسيس لجاناً مجتمعية تركّز على سلامة ورضا المرضى وأسرهم والمجتمع، وفي ضوء التأثير الإيجابي لعمله في تحسين جودة رعاية المرضى، جرى توسيع نطاق نموذج الرعاية الأخلاقية التي تركز على المريض الذي صممه، على المستوى الوطني، وفي الوقت الحاضر، بصفته المشرف الوطني على مستشفيات جواتيمالا، صمم برنامجاً لتحسين جودة الخدمات لمرضى المستشفيات وعائلاتهم، وقد نسّق الدكتور مينيسيس مؤخراً مشروعاً تجريبياً مبتكراً في المنطقة الصحية لجنوب جواتيمالا، لتنفيذ أول شبكة وطنية متكاملة للخدمات الصحية، مع التركيز على المجتمعات المحرومة من الخدمات، وأدى عمله إلى اعتماد استراتيجية وطنية لشبكات الخدمات الصحية المتكاملة، وهي الأولى في أمريكا الوسطى.

5. جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة

الفائزة بجائزة عام 2023: الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة من البحرين.

إن الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة، إضافة إلى كونها الرئيسة التنفيذية للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، شغلت العديد من المناصب القيادية في المؤسسات الحكومية والأكاديمية في بلدها، وأدت الدكتورة الجلاهمة دوراً رئيسياً في وضع العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية والإقليمية في مجال الرعاية الصحية الأولية وصحة الأطفال والمراهقين والأمراض المزمنة ومكافحة التدخين.

وقادت الدكتورة الجلاهمة في منصبها الحالي مبادرات كبرى ناجحة، مثل نظام الاعتماد الوطني للمؤسسات الصحية، والتحول الرقمي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والعديد من المبادرات التي أدت إلى زيادة الكفاءة والتميز في القطاع الصحي، وهي أيضاً صوت بارز لتعزيز الصحة عبر قنوات مختلفة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.