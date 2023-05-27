الصحة العالمية تكافح الأمراض المزمنة بدعم الإقلاع عن التبغ والرضاعة الطبيعية

أقر المندوبون بجمعية الصحة العالمية لمنظمة الصحة العالمية الــ 76 والمنعقدة حاليًا فى جنيف، قائمة جديدة من التدخلات الفعالة من حيث التكلفة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية للمساعدة في الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، ما يمنح البلدان من كل مستوى دخل مزيدًا من الخيارات لإنقاذ المزيد من الأرواح من أكبر مسببات الوفاة في العالم.

ومن بين هذه التدخلات الوقائية مثل دعم مساعدة الناس على الإقلاع عن التدخين، والترويج للرضاعة الطبيعية ودعمها، وسياسات حماية الأطفال من تسويق الأغذية الضارة.

تشمل أفضل الطرق الحديثة أيضًا علاج الربو وأمراض الانسداد الرئوي المزمن والتشخيص والعلاج المبكر لأمراض السرطان مثل سرطان الثدي وعنق الرحم والقولون والمستقيم وسرطان الأطفال، كما أنها تدمج الاكتشاف المبكر والعلاج الشامل للسرطان للأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية.

ستساعد التدخلات البلدان على تسريع العمل الوطني للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها، وتسريع التقدم نحو تحقيق الهدف 3.4 من أهداف التنمية المستدامة وتمهيد الطريق لزيادة الالتزام السياسي في الفترة التي تسبق الاجتماع الرابع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها في عام 2025.

كما أحاطت جمعية الصحة علما بالتقرير الخاص بخطة التسريع لدعم الدول الأعضاء في تنفيذ التوصيات الخاصة بالوقاية من السمنة ومعالجتها على مدى العمر.