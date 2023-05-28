الرعاية الصحية: منظومة التمريض تشهد طفرة عظيمة على المستويين النظري والعملي

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إنجازات معاهد رعاية الفنية للتمريض نظام الخمس سنوات، بمحافظات التأمين الصحي الشامل الثلاث «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية».



وقالت الهيئة، إن معاهد رعاية الفنية للتمريض التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، تشمل 8 معاهد موزعة على المحافظات الثلاث «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية»، وتضم بين صفوفها 1450 طالبا وطالبة في السنوات الدراسية الخمس.



وتابعت: تشمل الثمانية معاهد التابعين لهيئة الرعاية الصحية، 3 معاهد بمحافظة بورسعيد وهى « المبرة، السلام، بورفؤاد»، إضافة إلى 4 معاهد بمحافظة الأقصر وهم معاهد «الكرنك، الدولي، حورس، إيزيس»، ومعهد رعاية الفني للتمريض بفايد بمحافظة الإسماعيلية.



وأضاف بيان الهيئة، تم توحيد زي للطالبات وللطلاب واستحداث يونيفورم خاص بهم داخل كافة معاهد رعاية الفنية للتمريض بالمحافظات الثلاث، بهدف تحسين المظهر العام وبما يتماشي مع الهوية البصرية الجديدة للهيئة، إضافة إلى توحيد زي هيئات التدريس على مستوى المحافظات الثلاث «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية»، كما تم وضع نموذج نمطي استرشادي لكافة التجهيزات والإمكانات بما يتماشى مع المواصفات العالمية لتضاهي معاهد رعاية الفنية للتمريض في تجهيزاتها وإمكاناتها المستويات الدولية، وتصبح أكثر جذبًا للطلاب والطالبات، وذلك بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية.



ومن جانبها أشارت د.كوثر محمود، نقيب التمريض المشرف العام على تمريض منظومة التأمين الصحي الشامل وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن منظومة التمريض داخل نظام التأمين الصحي الشامل الجديد تشهد حاليًا طفرة عظيمة سواء على المستوى الدراسي أو على مستوى الممارسة العملية داخل المنشآت الصحية التابعة للمنظومة الجديدة.



مشيرة إلى أهمية إشراك الطلاب بكافة الأنشطة الطلابية وتعزيز دورهم في العملية التعليمية، من خلال المشاركة بمختلف الأنشطة التعليمية والتربوية، وهو ما تبنته معاهد رعاية الفنية للتمريض من خلال مسابقات أوائل الطلبة التي تمت على مستوى المحافظات لتشجيع التفوق العلمي، وتقوية روح التنافس المبنية على النزاهة والموضوعية بين الطلاب، بما يساعد فى تخريج دفعات متميزة فى الخدمة التمريضية وعلى أعلى مستوى من المعرفة العلمية والثقافية.



ولفتت المشرف العام على تمريض منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى تعزيز المشاركة المجتمعية لطلاب وطالبات معاهد رعاية الفنية للتمريض، وذلك من خلال إشراكهم في حملات خدمة المجتمع بمحافظات التأمين الصحي الشامل، كحملات التطعيمات والزيارات المستمرة لدور الأيتام والمسنين، وكذلك المشاركات باحتفالات ذوي الهمم.



ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، سعي الهيئة لخلق نموذج حقيقى من التمريض المصرى القادر على آداء خدمة مميزة ذات جودة للمريض المنتفع بالمنظومة الجديدة ولن تقتصر المعاهد على المحافظات الثلاث فحسب بل ستمتد لتشمل كافة محافظات الجمهورية بالتزامن مع التطبيق المرحلي للتأمين الصحي الشامل والخطة الزمنية الموضوعة من قبل الحكومة المصرية.



مشيرًا إلى النقلة النوعية التي شهدتها منظومة تمريض التأمين الصحي الشامل لتعزيز قدرات النظام الصحي، اعتمادًا على الحوكمة والجودة والابتكار في وهو ما يدعم التواكب مع أدوات المستقبل لاستباق المتغيرات واستدامة الإنجاز والارتقاء بمستويات الأداء التمريضي، لافتًا إلى أنه لصناعة مستقبل أفضل لابد من تعزيز قدرات الكوادر الطبية والتمريضية القادرة على بناء تنمية شاملة.



هذا، ويُشار أن مدة الدراسة بمعاهد رعاية الفنية للتمريض 5 سنوات دراسية، ويشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وحسن السير والسلوك، وحاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي «الإعدادية» في نفس عام التقدم، ويتم القبول بمعاهد الرعاية الفنية للتمريض طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة بينما يتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق، وتتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين 25 و30 طالبًا وطالبة، على أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على شهادة التعليم الأساسي، ولابد أن يجتاز المتقدمين اختبارات متعددة في اللغة العربية، والحاسب الآلي، واللغة الانجليزية كما يشترط حضور الطلاب كورس اللغة الإنجليزية، وذلك فضلًا عن الكشف الطبي بواسطة اللجان الطبية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي يشمل «كشف نظر، وكشف باطني، وكشف لياقة طبية للوظيفة»، إضافة إلى اختبار كشف الهيئة، والذي يتضمن الاختبار الشخصي، واختبار القدرات، بالإضافة إلى اختبار نفسي، واختبارات قوة الملاحظة، ومهارات التواصل.