تعرف على الموقف التنفيذى لمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان فى 11 معلومة

أسوان- صلاح المسن

تبذل الدولة المصرية، جهودا كبيرة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وصولا للهدف المنشود، بشمول جميع محافظات الجمهورية، بحيث يتم توفير التغطية الصحية لكل المصريين، بأعلى درجات الكفاءة والجودة.

"اليوم السابع" يقدم تفاصيل الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي بأسوان، وذلك استعدادا للتشغيل الرسمي للمنظومة.

أولا: أسوان من محافظات المرحلة الأولى في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ثانيا: تم انطلاق المنظومة تجريبياً، في عدد من المستشفيات والوحدات الصحية لتنطلق بشكل كامل، خلال العام الحالى بنطاق محافظة أسوان.

ثالثا: جاري اللإسراع بإنهاء المشروعات الجارية لتطوير وإحلال وتجديد 11 مستشفى و 112 مركز طب أسرة ووحدة صحية منها 4 مستشفيات، و 86 مركز طب أسرة ووحدة صحية جارى تجهيزها، ودخولها التشغيل التجريبى.

رابعا:الإنتهاء من تسجيل مليون و150 ألف مواطن بنسبة 71 % داخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة .

خامسا: التدريب العملى للأطقم الطبية، للتأكد من تأهيلها بالشكل المطلوب.

سادسا: تجهيز وفرش المستشفيات والوحدات الصحية المؤهلة للتشغيل التجريبي.

سابعا : تطبيق معايير واشتراطات الجودة داخل كافة المنشآت الصحية،لرضاء المواطنين المنتفعين بالخدمة.

ثامنا: منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، سيستفيد منها أكثر من 1.6 مليون نسمة.

تاسعا:خلال الفترة الأخيرة، صدر قراراً من مجلس الوزراء، بالموافقة على نقل تبعية 86 وحدة صحية ومركز طبى، بالإضافة ل 4 مستشفيات بالمحافظة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية.

عاشرا: من المقرر أن يتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمستشفيات الجامعة.

حادي عشر: تنفيذ حملة طرق الأبواب للتوعية والتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل.