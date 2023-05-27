هيئة الرعاية الصحية بالأقصر تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت الصحية

الأقصر – أحمد مرعى

رفعت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، درجة الإستعداد القصوى بالمنشآت الصحية، وخاصة أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات والوحدات والمراكز نتيجة العاصفة الترابية القادمة من أسوان.

وقالت الهيئة، فى بيان صحفى، إنه تم التأكد أيضاً من توافر مخزون الأكسجين والمستلزمات والأدوية خاصة لمرضى الربو والحساسية، وتم التأكيد على تواجد جميع الطواقم الطبية وتوافر مخزون الأمصال، كما تنصح الهيئة العامة للرعاية الصحية جميع المواطنين بتوخي الحذر وعدم الخروج إلا للضرورة القسوة خاصة للأطفال وكبار السن ممن يعانون من أمراض تحسسية صدرية وأيضاً مرضى العيون والجيوب الأنفية.

وكانت قد شهدت مدن وقرى محافظة الأقصر، ظهر اليوم السبت، هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة جنوباً، مع طقس غائم وهبوب عاصفة ترابية منذ دقائق، حيث قررت محافظة الأقصر رفع حالة الطوارئ المكثفة تحسباً لأية تقلبات جوية أو هطول أمطار خلال الساعات المقبلة.

وتشهد المحافظة حالة من التقلبات الجوية الكبيرة مع هبوب عاصفة ترابية خفيفة، وسط انتشار كثيف للغيوم فى السماء مع التقلبات في حالة الطقس ودرجات الحرارة، وذلك نتيجة الطقس المتقلب والغيوم الكثيفة بصورة شبه يومية فى سماء الأقصر، حيث تقرر اليوم أيضاً إلغاء تحليق رحلات البالون نتيجة رصد شدة وسرعة الرياح فى اتجاه الشرق والتقلبات الجوية صباحاً، حيث أصدر ملاح الشركة المصرية للطائرات قرار بعدم التحليق في سماء المحافظة، وذلك نتيجة اتجاه الرياح بشدة في اتجاه الشرق وهو ما يمنع تحليق الرحلات، حيث تقرر إلغاء الرحلات بالكامل، وأصدر ملاح الشركة المصرية للطائرات قرار بعدم التحليق في سماء المحافظة.